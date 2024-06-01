バック トランペット マウスピース 3C 金メッキリム

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商品詳細
■VINCENTBACH3Cリム金メッキリム内径:16.30mm(メーカー表記)カップ:Cカップスロート:#27（３．６６ｍｍ）■状態未使用で美品です。使用に伴う擦り傷があります。※写真のご確認をお願い致します。■付属品純正箱あり個体差による大きな問題は御座いません。口当たりが良く息が滑らかに入ります。とても良い個体のマウスピースです。種類···トランペットアクセサリー・パーツ···マウスピース
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