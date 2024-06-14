ガボラトリー風ペンダントトップ

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商品詳細
ガボラトリー風のブルドッグペンダントトップとなります。特に刻印等もございません。。丸カンを咥え込んだブルドッグのシワや細かな表情は、ガボラトリーの並外れた立体的な表現力の特徴ともいえます。良ければご購入お願いいたしますアメカジブルドッグネックレス古着
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