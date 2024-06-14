MLB ニューエラ　Chicago White Sox キャップ　帽子

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ニューエラのMLBシカゴ・ホワイトソックスのキャップです☆色：ブラックサイズ：Lowprofile、8、63.5cm未使用品です。ご検討よろしくお願い致します♡★発送方法\u0026梱包☆発送は安心のヤマト運輸又はメルカリ便になります。☆梱包は、透明なビニールに包んだ後に、段ボール梱包で送りさせて頂きますので、型崩れの心配はございません。他にも多数出品しておりますので、是非ご覧くださいませ♪✨