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渡部昭夫　千曲川風景　川口そごう個展表題作　正規購入品
商品番号 B54627703928
商品名

渡部昭夫　千曲川風景　川口そごう個展表題作　正規購入品
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 13,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

川口そごう「渡部昭夫展」での表題作です。そごう外商部経由で正規に購入。絵横40センチ縦30センチ額　横60センチ　縦50センチ購入価格は68万円（税抜）です。額に傷、汚れあります。お値段交渉受け付けますのでご相談ください。宜しくお願い致します。
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