エディ期　SAINT LAURENT エンブロイダリーテディジャケット

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商品詳細
今の季節にぴったりな薄手のジャケットです。メンズですが、エディ・スリマンがデザインしていた時期のサンローランなので、女性でも着用可能かと思います。ユニセックスでどうぞ。目立った汚れは見受けられませんが、素材の特質上、多少のスレはあります。ご理解ください。折りたたんでの発送になりますので、ご了承下さいm(__)mハンガーもお付け致します^^身幅、約49センチ着丈（リブ下より）約62センチ肩幅はラグランスリーブのため計測不可カラー···ブラックジップ・ボタン···ボタン留めフード···フードなし
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