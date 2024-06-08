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c.e ダメージスウェットジップアップ ブルゾン Supreme パンク
商品番号 I23546266347
商品名

c.e ダメージスウェットジップアップ ブルゾン Supreme パンク
ブランド名 シーイー
特別価格 税込 11,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

c.eのダメージブルゾンです。静岡県のセレクトショップ「フィギア」にて購入致しました。定価は35000円です。c.eの公式サイト、本店では売り切れとのことでしたのセレクトショップで見つけた時に、即購入致しました。金欠のため泣く泣く出品致します。c.eとはグッドイナフやアベイシングエイプ、アンダーカバーなど90年代裏原宿ムーブメントの中心的ブランドのグラフィックに携わってきた、中村晋一郎ことSk8thingが中心となり、トビー・フェルトウェル、菱山豊ともにスタート。近年パリコレなどでも挙がるy2k裏原系を彷彿とさせるようなデザインも多くございます。着丈length：M66cm、L69cm、XL71cmダメージ加工supremestussyabathingapegoodenoughUNDERCOVERH
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