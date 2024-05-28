♥お値下げ中♥　ナイキ　エアジョーダン　NIKE JUMPMAN PRO

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。商品名：NIKEJUMPMANPROAIRJORDANナイキジャンプマンプロ エアジョーダンカラー：BLACK/RED発売年：1997定価 ：15,000円購入当初は履いてました。長期保管になります。中古品になりますのでご理解の上ご購入よろしくお願い致します。専用箱にプチプチをくるんでの発送になります。NIKEナイキAirJordanJumpmanProエアジョーダンジャンプマンプロ9350
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