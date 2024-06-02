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レア品！ナイキNIKE ベロアトラックパン ジャージ 00s オールド ブラウン
商品番号 S35958355568
商品名

レア品！ナイキNIKE ベロアトラックパン ジャージ 00s オールド ブラウン
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 3,382 円
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商品詳細

♪ご覧いただきましてありがとうございます♪▪︎ブランドNIKEナイキ▪︎サイズMウエス42cm股下73cm総丈101cmわたり幅21cm素人採寸ですので多少の誤差はあるかもしれません。ご了承くださいませ。▪︎カラーブラウン　グリーン　ホワイト▪︎コンディション多少の使用感あります。色褪せもあるように見えますがベロア生地の特性上、目立つものではございません。古着にご理解のほど、よろしくお願いいたします◎00sタグNIKEのベロア素材トラックパンツ、ジャージパンツになります。人気ミュージシャン、芸能人の方もベロアパンツを履いていたりなど、ベロア素材のトラックパンツが人気出てきました。ブラウンが秋冬らしい色味お品です。裾を絞りシルエットを変えることができます。ナイキの刺繍ロゴとサイドラインのグリーンがポイントです。※即購入OKです。※お値段交渉大歓迎です。ご希望金額をご提示くださいませ。
http://narcologia.ru/goods/manufacture642741.html
http://narcologia.ru/goods/waveform709917.html
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