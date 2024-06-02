レア品！ナイキNIKE ベロアトラックパン ジャージ 00s オールド ブラウン

♪ご覧いただきましてありがとうございます♪▪︎ブランドNIKEナイキ▪︎サイズMウエス42cm股下73cm総丈101cmわたり幅21cm素人採寸ですので多少の誤差はあるかもしれません。ご了承くださいませ。▪︎カラーブラウン グリーン ホワイト▪︎コンディション多少の使用感あります。色褪せもあるように見えますがベロア生地の特性上、目立つものではございません。古着にご理解のほど、よろしくお願いいたします◎00sタグNIKEのベロア素材トラックパンツ、ジャージパンツになります。人気ミュージシャン、芸能人の方もベロアパンツを履いていたりなど、ベロア素材のトラックパンツが人気出てきました。ブラウンが秋冬らしい色味お品です。裾を絞りシルエットを変えることができます。ナイキの刺繍ロゴとサイドラインのグリーンがポイントです。※即購入OKです。※お値段交渉大歓迎です。ご希望金額をご提示くださいませ。



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