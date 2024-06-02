バトウィン　BUTWIN ネイビー　フルジップアップ　フードコート　男女兼用

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商品詳細
柄・デザイン···無地カラー···ブルージップ・ボタン···ジップアップフード···フードあり（取外し不可）季節感···冬バトウィン BUTWINネイビー フルジップアップ フードコート 男女兼用38表記ありますが、サイズかなりゆったり非常にしっかりとした作りで、重厚感満点裏起毛の為、とても暖かいです毛玉取り切れていません使用感ありますが、いい感じです渋谷のフリークスストアで5年程前に約5万円購入
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