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バトウィン　BUTWIN ネイビー　フルジップアップ　フードコート　男女兼用
商品番号 M69330077913
商品名

バトウィン　BUTWIN ネイビー　フルジップアップ　フードコート　男女兼用
ブランド名 バトウィン
特別価格 税込 10,332 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···無地カラー···ブルージップ・ボタン···ジップアップフード···フードあり（取外し不可）季節感···冬バトウィン　BUTWINネイビー　フルジップアップ　フードコート　男女兼用38表記ありますが、サイズかなりゆったり非常にしっかりとした作りで、重厚感満点裏起毛の為、とても暖かいです毛玉取り切れていません使用感ありますが、いい感じです渋谷のフリークスストアで5年程前に約5万円購入
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