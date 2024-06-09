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- マエケン マッチョ サメTシャツ I’m back stronger
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商品詳細
可愛くてユニークな絵を放つマエケンこと前田健太さんのTシャツ！約1年ぶりの新作で今回はマッチョなサメTシャツ☆マエケン画伯がお好きな方、ぜひいかがでしょうか？サイズはM未使用、未開封です未開封のため、Tシャツ全体写真はマエケンさんご本人の試着をご覧ください(写真4参照)すぐに発送できます！MLBミネソタツインズ所属広島東洋カープ前田健太 マエケンサメTシャツI’mbackstrongerカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬#マエケン#前田健太#マエケン画伯#画伯#マッチョ#サメ#Tシャツ#I’mbackstronger#MLB#ミネソタツインズ所属#広島東洋カープ#新作#1年ぶり#マエケンオンラインストア#完売品
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