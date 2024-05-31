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マイファス　tシャツ 初期
商品番号 E56933825164
商品名

マイファス　tシャツ 初期
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 3,421 円
在庫状況 あり

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商品詳細

初期のマイファスtシャツです！サイズはMですが少し伸びてLくらいのサイズ感です。よろしくお願いします初期の激レアtシャツです！すぐ発送しますね！お待ちしてますねマイファス　rulethefate
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