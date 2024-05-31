マイファス　tシャツ 初期

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商品詳細
初期のマイファスtシャツです！サイズはMですが少し伸びてLくらいのサイズ感です。よろしくお願いします初期の激レアtシャツです！すぐ発送しますね！お待ちしてますねマイファス rulethefate
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