初期アベイシングエイプ　Tシャツ　半袖　激レア　メンズ

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初期アベイシングエイプ半袖Tシャツ20年ほど前に購入しました数回着用しましたがその後は自宅保管です比較的綺麗な状態だと思います身幅約50㌢着丈約69㌢袖丈約17㌢肩幅約49㌢※素人採寸の為、多少の誤差が発生する場合がございます。出来るだけコンパクトにして発送いたします中古品の為、ご理解頂ける方のみのご購入をお願い致します！