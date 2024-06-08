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定価32000円【新品未使用】Rubinacci ルビナッチ　ポケットチーフ⑨
商品番号 L67571886317
商品名

定価32000円【新品未使用】Rubinacci ルビナッチ　ポケットチーフ⑨
ブランド名 トゥモローランド
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ナポリの伝説的サルト、ルビナッチ(旧ロンドンハウス)が手がけるポケットチーフです。貴重なお品です。新品未使用です。セット割引いたします☺️カラー：ブラック素材はシルク、大きさは一辺おおよそ42cmです。国内定価32,000円（税抜）自宅保管品になりますので、店頭レベルのものをお求めの方はご遠慮ください。DrakesドレイクスTieyourtieタイユアタイfiorioフィオリオFrancoBassiフランコバッシLUIGIBORRELLIルイジボレッリNickyニッキーDominiqueFranceドミニクフランスItaloFerrettiイタロフェレッティDanielダニエルGucciグッチPRADAプラダFENDIフェンディGIORGIOARMANIジョルジオアルマーニErmenegildoZegnaエルメネジルドゼニアPaulSmithポールスミスBeamsFビームスエフUnitedArrowsユナイテッドアローズFAIRFAXフェアファクス等お好きな方にオススメです。
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