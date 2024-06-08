ナポリの伝説的サルト、ルビナッチ(旧ロンドンハウス)が手がけるポケットチーフです。貴重なお品です。新品未使用です。セット割引いたします☺️カラー：ブラック素材はシルク、大きさは一辺おおよそ42cmです。国内定価32,000円（税抜）自宅保管品になりますので、店頭レベルのものをお求めの方はご遠慮ください。DrakesドレイクスTieyourtieタイユアタイfiorioフィオリオFrancoBassiフランコバッシLUIGIBORRELLIルイジボレッリNickyニッキーDominiqueFranceドミニクフランスItaloFerrettiイタロフェレッティDanielダニエルGucciグッチPRADAプラダFENDIフェンディGIORGIOARMANIジョルジオアルマーニErmenegildoZegnaエルメネジルドゼニアPaulSmithポールスミスBeamsFビームスエフUnitedArrowsユナイテッドアローズFAIRFAXフェアファクス等お好きな方にオススメです。



定価32000円【新品未使用】Rubinacci ルビナッチ ポケットチーフ⑨ ...



定価32000円【新品未使用】Rubinacci ルビナッチ ポケットチーフ⑨ ...



定価32000円【新品未使用】Rubinacci ルビナッチ ポケットチーフ⑨ ...



定価32000円【新品未使用】Rubinacci ルビナッチ ポケットチーフ⑪ ...



定価9】ルビナッチ Rubinacci スカーフ-



定価32000円【新品未使用】Rubinacci ルビナッチ ポケットチーフ⑯ ...



定価32000円【新品未使用】Rubinacci ルビナッチ ポケットチーフ⑧ ...



定価32000円【新品未使用】Rubinacci ルビナッチ ポケットチーフ㉑ ...



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新品未使用】Rubinacci ルビナッチ ポケットチーフ⑳-



定価32000円【新品未使用】Rubinacci ルビナッチ ポケットチーフ⑭ ...



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上品】 定価32000円【美品】Rubinacci ルビナッチ ポケットチーフ⑩ ...



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定価32000円【新品未使用】Rubinacci ルビナッチ ポケットチーフ⑪ ...