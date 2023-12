yeezy x future face mask Atlanta

カラー···ブラックyeezyxfutureのfacemaskです。公式から購入しました。日本だととてもレアだと思います。値下げ不可kanyewestfutureyeezy



