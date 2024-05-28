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【used】ナローベルト　メタルバックル　本革
商品番号 U23518506537
商品名

【used】ナローベルト　メタルバックル　本革
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 2,960 円
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商品詳細

【即決◎早い者勝ち！　20時間以内配送】プロフィール必読　2つ以上購入で5%OFF！　値段交渉中でも即決を優先いたします。色:ブラック生地:本革状態:傷、スレ、破れ無し◆サイズ◆(着用者:170cm普通体型)　SIZE　ベルト長さ　119cm　ベルト幅　2cm　バックル縦　3cm　バックル横　6.5cm　#s_shop#メンズ　#古着　#ヴィンテージ
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