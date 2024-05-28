【used】ナローベルト　メタルバックル　本革

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商品詳細
【即決◎早い者勝ち！ 20時間以内配送】プロフィール必読 2つ以上購入で5%OFF！ 値段交渉中でも即決を優先いたします。色:ブラック生地:本革状態:傷、スレ、破れ無し◆サイズ◆(着用者:170cm普通体型) SIZE ベルト長さ 119cm ベルト幅 2cm バックル縦 3cm バックル横 6.5cm #s_shop#メンズ #古着 #ヴィンテージ
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