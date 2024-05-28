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商品詳細
2022年の秋冬パリコレクションのルックを代表するキャップです限定品なのでかなりレアです‼️色違いも出品しております‼️ファイブパネルキャップレッド¥15,400【オンラインショップ・一部店舗限定】PaulSmithのワークキャップ。サイドパネルにウールフランネルのセクションを備え、ナイロン素材とミックスアップしたキャップ。小さなつばと折り畳み式の耳と首の保護カバーが特徴です。ファッション性があり、雨や風からの防寒にも対応したデザインです。ViewAllキャップ＆ハット品番:220335 モデル:J389素材···ナイロンカラー···グリーン形···ワーク
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限定品 ポールスミス 22AW パリコレ ファイブパネル キャップ - キャップ
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