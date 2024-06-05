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商品詳細
ウィリアムウォレスのチェーン付き長財布カラー ブラック新品未使用品製品証明書付き横 約18.5cm縦 約10cmマチ 約2.5cm素人採寸、検品ですので多少の誤差や見落としはご了承下さい。返品やクレーム等はお受け出来ませんので、写真でご確認頂き納得された方にご購入頂きたいと思います。家にある物やリサイクル資材を使用して、出来るだけ小さく梱包させて頂きます。梱包によってらくらくメルカリ便↔️ゆうゆうメルカリ便に変更する場合があります。
http://narcologia.ru/goods/ambassador981706.html
http://narcologia.ru/goods/encourage679972.html
http://narcologia.ru/goods/cotton212661.html
ウィリアムウォレス長財布チェーン付き、製品証明書付き
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