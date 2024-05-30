2000年代初期発売カラー···ブラウンシュプリーム（英語:Supreme）は、アメリカ合衆国のスケートボードショップおよびファッションブランド。1994年にニューヨーク出身のイギリス人であるジェームス・ジェビア（JamesJebbia）によって設立されたブランド。スケートボード文化やヒップホップに影響を受けたアイテムで知られる。アメリカ国内ではブルックリン、ロサンゼルスにも店舗を展開している。ブランドのトレードマークである赤地にFutura書体の白い文字というボックスロゴは、アメリカの現代アーティストバーバラ・クルーガーの作品からインスパイアされたものであるケイト・モスをモデルに起用したカルバン・クラインのモノクロ広告にSupremeロゴステッカーを貼るプロモーションで知名度を上げた。他ブランドやアーティストとのコラボレーションをよく行うことで知られている。コラボレーションしたブランドはナイキ、エア・ジョーダン、コム・デ・ギャルソン、ザ・ノース・フェイス、ティンバーランド、リーバイス、ルイ・ヴィトン、ア・ベイシング・エイプ、ヒステリック・グラマー、アンダーカバーなどが挙げられる。No.22841-2#supreme#ルイヴィトン#ジェットキャップ#メッシュキャップ#THENORTHFACE#モノグラムキャップ#ヴェトモン



2000年製supremeシュプリームモノグラムキャップヴィンテージ-



2000年製supremeシュプリームモノグラムキャップヴィンテージ-



2000年製supremeシュプリームモノグラムキャップヴィンテージ-



00s SUPREME/Monogram logo camp cap | Vintage.City



Supreme シュプリーム 帽子 激レア 名作 初期 モノグラム キャップ 2000年 ブラウン 美品 中古 55391 | フリマアプリ ラクマ



2000年製supremeシュプリームモノグラムキャップヴィンテージ-



00s SUPREME/Monogram logo camp cap | Vintage.City



Supreme シュプリーム 帽子 激レア 名作 初期 モノグラム キャップ 2000年 ブラウン 美品 中古 55391



2000年製supremeシュプリームモノグラムキャップヴィンテージ-



Supreme シュプリーム 帽子 激レア 名作 初期 モノグラム キャップ 2000年 ブラウン 美品 中古 55391



SUPREME (シュプリーム) / MOBB DEEP DRAGON 5PANEL CAP / BLACK ...



Supremeルイヴィトンモノグラム柄キャップ 帽子 | labiela.com



希少2000年くらいSupreme シュプリーム GUCCI柄 グッチキャップ ...



海外輸入 ダブルアールエル キャップ - fullgauge.com



2000年製supremeシュプリームモノグラムキャップヴィンテージ-