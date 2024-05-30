人気！roar(ロアー)レオパード柄ハラコ\u0026メタルコンチョ　本革レザーベルト

素材···本革人気ブランド、roarのレオパード柄ハラコ\u0026ブランドロゴのメタルコンチョが大変インパクト抜群の本革レザーベルトです。サイズ：ウェスト最小値約80〜最大値約95。素人採寸ですので若干の誤差は予めご了承ください。やや使用感はありますが、目立つ傷みなども無くまだまだ使用出来ます。



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