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人気！roar(ロアー)レオパード柄ハラコ\u0026メタルコンチョ　本革レザーベルト
商品番号 U20174112245
商品名

人気！roar(ロアー)レオパード柄ハラコ\u0026メタルコンチョ　本革レザーベルト
ブランド名 ロアー
特別価格 税込 2,242 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革人気ブランド、roarのレオパード柄ハラコ\u0026ブランドロゴのメタルコンチョが大変インパクト抜群の本革レザーベルトです。サイズ：ウェスト最小値約80〜最大値約95。素人採寸ですので若干の誤差は予めご了承ください。やや使用感はありますが、目立つ傷みなども無くまだまだ使用出来ます。
http://narcologia.ru/goods/conception173857.html
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