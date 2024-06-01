【希少】SUZUKI　ヴァイオリン　1/2サイズ　1997年　No.300

ご覧いただき有難う御座います。【希少】SUZUKI スズキ ヴァイオリン 1/2サイズ 1997年 No.300出品数が少ない1997年で1/2サイズはあまり見かけません。需要が少ないのもありますが、お探しの方がいらっしゃれば。古い物で細かな傷が少しあるものの表板に透明な汚れがありますが、裏板は比較的綺麗な状態で保管されています。修復が必要な場所がありますのでご注意をご確認下さい。ケースが古くて傷みが沢山がありますがハードケースとしてはまだまだご使用いただけます。■ご注意弓毛は交換が必要です。交換には1本1500円前後くらいだったと記憶しています。弦が1本切れています。また、長期保管の為よくある弦に錆があります。テールピースは交換した方がよいかもしれません。付属は御座いません。あくまで個人保管をご理解の上お買い求めください。写真に写っているものが全てです。その他付属品は御座いません。ケースにプチプチを巻いてお送りいたします。宜しくお願い致します。



メンテ済【 鈴木バイオリン】 1/2サイズ：No.300 ）・弓、ケース、松脂付 | フリマアプリ ラクマ



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