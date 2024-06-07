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完売品 ARC’TERYX ノーバンキャップ Norvan
商品番号 F98411667414
商品名

完売品 ARC’TERYX ノーバンキャップ Norvan
ブランド名 アークテリクス
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

完売品　美中古　ARC’TERYXNorvanCapサイズ：L-XLカラー···Solitude重さ：28g購入場所　アークテリクスオンラインストア使用　1回夏のトレイルランニングやピークバギング、長時間のアプローチで、どこまでも寄り添ってくれるハット。伸縮性のある二重織り素材のエアシェルは、速乾性に優れた繊維を使用し、抜群の通気性と軽量なのが特長です。涼しくて快適な着用感に加えて、DWR加工により撥水性を発揮します。つばにはEVAfoamを使用することで、軽量でコンパクトに収納ができ、スウェットバンドも備えています。素早いサイズ調節が可能です。
http://narcologia.ru/goods/message63027.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric16045.html
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