完売品 ARC’TERYX ノーバンキャップ Norvan



ノーバン キャップ



完売前に【ARC'TERYX】超軽量＆通気性◎ノーバンキャップNORVAN (ARC ...



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Arc'teryx☆超軽量ランキャップ ノーバン ハット NORVAN CAP (ARC ...



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入荷】Norvan Hat – Arc'teryx Tokyo Ginza



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ノーバン ハット

完売品 美中古 ARC’TERYXNorvanCapサイズ：L-XLカラー···Solitude重さ：28g購入場所 アークテリクスオンラインストア使用 1回夏のトレイルランニングやピークバギング、長時間のアプローチで、どこまでも寄り添ってくれるハット。伸縮性のある二重織り素材のエアシェルは、速乾性に優れた繊維を使用し、抜群の通気性と軽量なのが特長です。涼しくて快適な着用感に加えて、DWR加工により撥水性を発揮します。つばにはEVAfoamを使用することで、軽量でコンパクトに収納ができ、スウェットバンドも備えています。素早いサイズ調節が可能です。