00s フューチュラ ラボラトリーズ FUTURA メッシュキャップ OTTO ...

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FUTURALABORATORIESフューチャラ ラボラトリーズmeshcapbasballcapottoheadwearメッシュキャップ帽子フューチュラのOTTO製のメッシュキャップとなります。カラーブラック 状態2003〜4年あたりに購入した当時のモデルです。目立った傷や汚れなどなくまだまだご愛用可能です。他のモデルも出品しています。購入してからずっと自宅で保管していたため神経質な方はご遠慮ください。1998年にニューヨーク・ブルックリンで設立。フューチュララボラトリーズについてデザイナーはFUTURA(フューチュラ)。1955年、ニューヨーク生まれ。ニューヨークを拠点に活躍するスプレーアーティスト、グラフィティアーティスト。60年代後半の第一期サブウェイグラフィティシーンやキース・ヘリング、ジャン・ミシェル・バスキア等のアーティストの活動に影響を受け、アーティスト活動を開始した。1979年より「FUTURA2000」の名前で世界中で個展を開催。「SPRAYCANWIZARD(スプレー缶の魔術師)」、現代のカンディンスキーと讃えられるトップアーティストのひとり。「フューチュラ ラボラトリーズ」とは、\"FUTURAの実験室\"という意味。これはブランド名でもあり、組織名でもある。2004年3月1日、世界初のフラッグシップショップを日本の福岡にオープン。FUTURAは1997年に同じくニューヨーク出身のSTASH(スタッシュ)と共にデザインスタジオ「PROJECTDRAGON(プロジェクト・ドラゴン)」を設立し、1998年にそのストリートブランド「RECON(リーコン)」をスタートした。近年ではstussyやsupremeのロゴのデザイン。UTとのコラボでも話題なっている。futuralaboratoriesfutura2000