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【美品】Paul Smith マルチストライプ 2つ折り 長財布 札入れ レザー
商品番号 U58313163798
商品名

【美品】Paul Smith マルチストライプ 2つ折り 長財布 札入れ レザー
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 8,944 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PaulSmithポールスミスストライプマルチカラー二つ折り長財布ロングウォレット札入れカード入れメンズアパレルブランド小物財布ジェニュインレザー○状態目立った傷や汚れ等なく、使用感もあまり感じられないとても綺麗な状態です。使用に差し支えない程度かと思いますが、内装の隅の一部にボンド汚れがございます。※あくまでもUSED品のため、完璧をお求めの方・中古品にご理解のない方・神経質な方はご遠慮下さい。○付属品化粧箱(日焼け、汚れ、凹みあり)保存布袋○サイズタテ約9cmヨコ約18.5cm厚み約2cm※平置き外寸※着画NG※素人寸法のため若干の誤差はご了承下さい○カラーマルチカラーブラック黒(内装)○素材ジェニュインレザー○仕様お札入れ×1カードポケット×12フリーポケット×2○購入元大手ブランド買取店(鑑定済み)○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○その他ご購入前にプロフィールをご確認下さい。⬇️タップすると一覧が見れます⬇️#ブランド専門Chakoの財布※文字の後ろを「1マス空けてブランド名を入れる」と、お好きなブランドのみを纏めて検索＆閲覧ができます。また、右にある絞り込みで【現在販売中】なども選択可能です。管理番号：246180825be-113980
http://narcologia.ru/goods/choice969885.html
http://narcologia.ru/goods/Adder141675.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome667043.html

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