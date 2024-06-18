ネクタイ　カフス　チーフ3点セット

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商品詳細
フルボデザイン未使用ですがケースが少し褪せています。ケースなしで発送致します。紺地合わせてやすいと思います。
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http://narcologia.ru/goods/manufacture363141.html
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