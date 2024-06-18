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ネクタイ　カフス　チーフ3点セット
商品番号 J99087499125
商品名

ネクタイ　カフス　チーフ3点セット
ブランド名 フルボデザイン
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フルボデザイン未使用ですがケースが少し褪せています。ケースなしで発送致します。紺地合わせてやすいと思います。
http://narcologia.ru/goods/sucrose156840.html
http://narcologia.ru/goods/injure837367.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture363141.html

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