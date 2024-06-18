NIKE エアフォース1 ホワイト

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商品詳細
半年前ぐらいに、ABCマートにて新品で購入しました、まだ数回しか履いていません金欠のため出品します！シューガードを入れて履いていたので吐きジワは少しマシだと思います、かなり綺麗に履いていたので写真にて状態を確認くださいNIKEエアフォース1ホワイトサイズ 27.5質問等ございましたら、コメントにてよろしくお願いします！#NIKEスニーカー#エアフォース1#NIKEエアフォース#NIKEジョーダン1#ナイキエアフォース#ホワイトスニーカー#ナイキダンク#フォース1
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