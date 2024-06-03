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NEW ERA 59FIFTY NEWYORK Set
商品番号 U67367089148
商品名

NEW ERA 59FIFTY NEWYORK Set
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,010 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。【MLBStoneColorNewyorkyankees】\u0026【59FIFTYBWPACKYankees】こちらの商品は、NEWERAのオンランインストアで購入した物になります。サイズは両方、75/8となります。商品の状態として、両方2〜3回の着用となっており、BWPACKのつば裏が少々汚れているものの、それ以外は状態も良く着用に関しては問題はございません。ステッカーは日焼け防止もあり購入時に剥がしております。59fiftyはサイズ調整できず、個体差があるのでサイズが合わないなどの返品はご遠慮ください。また、神経質な方は購入をご遠慮ください。#NEWERA#ニューエラ#59FIFTY#THECAP#別注#hatclub#Yankees#ヤンキース
http://narcologia.ru/goods/perpetual384346.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless91359.html
http://narcologia.ru/goods/flight523428.html
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