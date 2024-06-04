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METALLICAメタリカAnd Justice For All Tシャツ
商品番号 H88917313301
商品名

METALLICAメタリカAnd Justice For All Tシャツ
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 5,270 円
在庫状況 あり

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商品詳細

METALLICAメタリカAndJusticeForAllバンドTシャツバックプリントには「HammerofJusticecrushedonyou」と書かれています。お探しの方は是非ご検討ください。古着屋で購入し、着用せず大切に保管していました。お好きな方にお譲り出来たらと思います。【状態】シングルステッチ、1988年コピーライトありナチュラルフェードコットン生地で柔らかく着心地が良いです。着用せず大切に保管しておりましたので、目立つ汚れやピンホールなどなく古着としては良好な状態です。サイズXL(平置き採寸)着丈70cm身幅62cm肩幅56cm袖丈21cm(多少の誤差はご了承ください)しっかりチェックはしているつもりですが、時には汚れ等見落としてしまう場合もあるかもしれません。見落としがありましたらご容赦ください。自宅保管のUSED品ですので、ご理解ある方のご購入をお待ちしております。
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