スヌーピー PUMA スニーカー

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商品…PUMA PEANUTSスニーカーカラー...ホワイト snoopy・バスケ柄スニーカー型...ミッドカット(Mid)サイズ…26.0スヌーピーが好きで購入しましたが、履く機会が無いため出品致します専用箱（多少ダメージあり）、タグ付き1週間のみ値下げ中(10/18~)