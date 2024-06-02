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スヌーピー PUMA スニーカー
商品番号 T25959204740
商品名

スヌーピー PUMA スニーカー
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 2,448 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品…PUMA　PEANUTSスニーカーカラー...ホワイト　　　　snoopy・バスケ柄スニーカー型...ミッドカット(Mid)サイズ…26.0スヌーピーが好きで購入しましたが、履く機会が無いため出品致します専用箱（多少ダメージあり）、タグ付き1週間のみ値下げ中(10/18~)
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