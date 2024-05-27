ナイキ【NIKE】エアフォース1　　　　　　　　 ※ゼブラカラー

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商品詳細
NIKEAIRFORCE1ZEBRA（WMNS）#nike#NIKE#レアカラー#入手困難#アトモス#atmos#ATMOS#エアマックス#エアフォース1#エアフォースワンサイズ【29cm】品番 【307109-001】カラー【ブラック×ゼブラ×パープル】スニーカー型【ローカット】12,800円で販売を考えていましたが表面ハラコ部分に細かく剥がれてる箇所＋両足アウトソールに少しのスレ箇所＋表面に気にならない程度のスレ箇所が有ります。↑上記を踏まえ【-6,000円】のお値引き後現在の値段【6,800円】にて販売を致します。状態自体は良いのでこのサイズ\"29cm\"でお探しだった方は是非!!かなりお安いと思います⭐︎⭐︎⭐︎箱等は無しになりますので郵送の際は簡易的な包装にて送らせて頂きます★※現在【6,800円】から【5,600円】へとお値下げしております。
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