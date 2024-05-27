美品 ボッテガヴェネタ コインケース 小銭入れ イントレチャート ダークブラウン

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○アイテムBOTTEGAVENETAボッテガべネタ ボッテガヴェネタコインケース小銭入れ ジップイントレチャート鑑定済み○サイズタテ7.5cmヨコ11cmマチ2.5cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態多少の使用感はありますが、中古品としては美品で、まだまだ活躍いただける商品となっております。※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい。○カラーダークブラウン○素材レザー 本革○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）鑑定済商品○付属品箱、保存袋、カード○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。【重要】・当店の扱うような中古品やオールドブランド品は、見る方によって状態の価値観が異なります。トラブルを避けるためにも、上記の通り、気になる点等ございましたら、ご納得いただけるまでお気軽にコメントいただけますようお願い申し上げます。・注意して検品しておりますが、見落とし、傷汚れ等がある場合もございます。一度人の手に渡った物ですので、ご理解の上、ご購入ください。・ご購入後、商品への質問はご遠慮ください。また、お客様都合での取引キャンセルは致しかねます。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号072401