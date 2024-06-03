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ジョーダン6　WHY NOT? RRS K63 Rnn 27センチ
商品番号 R14315246988
商品名

ジョーダン6　WHY NOT? RRS K63 Rnn 27センチ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メインカラー···ホワイトスニーカー型···ミッドカット(Mid)シーン···バスケットボール全く履いてません。自宅保管品。写真にあるように正面に保管時についた汚れがうっすらあります。ジョーダンのシューズについて詳しく無いので、質問あれば出来る限りでお答え致します。最終お値下げになります。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly522184.html
http://narcologia.ru/goods/update330495.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture554941.html
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