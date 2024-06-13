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美品　マッキントッシュロンドン　スイングトップ　ハウスチェック柄　ベージュ　M
商品番号 O53316781055
商品名

美品　マッキントッシュロンドン　スイングトップ　ハウスチェック柄　ベージュ　M
ブランド名 マッキントッシュ
特別価格 税込 11,592 円
在庫状況 あり

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商品詳細

試着のみです。マッキントッシュのスタンダードなスイングトップです。裏地がハウスチェックになっており、おしゃれな品です。コットン生地で春先にサラッと着れるブルゾンです。造りはかなりしっかりしているので、長年愛用頂けると思います。サイズはMサイズです。色はベージュです。裄丈83cm身幅54cm着丈62cmカラー···ベージュ柄・デザイン···無地素材···コットンジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし季節感···春、秋
http://narcologia.ru/goods/calling261350.html
http://narcologia.ru/goods/unusable986274.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic344437.html
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