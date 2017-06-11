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【羽生結弦使用モデル】PHITEN RAKUWAネックX100
商品番号 N57777413902
商品名

【羽生結弦使用モデル】PHITEN RAKUWAネックX100
ブランド名 ファイテン
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファイテンPHITENRAKUWAネックX100チョッパーモデルブラックサイズ：50cm羽生結弦使用モデルTG472053購入し2ヶ月使用しました。毎日ではありません。目立った傷や汚れ等はありませんが、中古品ですので、写真をご確認頂きご購入お願いします。
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