【羽生結弦使用モデル】PHITEN RAKUWAネックX100

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商品詳細
ファイテンPHITENRAKUWAネックX100チョッパーモデルブラックサイズ：50cm羽生結弦使用モデルTG472053購入し2ヶ月使用しました。毎日ではありません。目立った傷や汚れ等はありませんが、中古品ですので、写真をご確認頂きご購入お願いします。
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