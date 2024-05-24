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HEVO イーヴォ　バーニーズニューヨーク　48
商品番号 M57967179857
商品名

HEVO イーヴォ　バーニーズニューヨーク　48
ブランド名 バーニーズニューヨーク
特別価格 税込 9,576 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャケットでもコートとしても着用できます。色はグレーでウォッシュド加工となっております。●サイズ：48採寸cm肩幅　42袖丈　64身幅　49着丈　72.素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。　　　当方は180cm,70kgsです。バーニーズニューヨークで購入し、短時間2-3回着用で自宅保管しておりました。着用機会が無いので出品致します。汚れ等の見落としがあるかもしれませんが、あくまで古着ですので、神経質な方はご遠慮ください。コンパクトにして発送致します。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate657848.html
http://narcologia.ru/goods/cotton240361.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild161852.html
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