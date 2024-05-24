HEVO イーヴォ バーニーズニューヨーク 48 ...

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ジャケットでもコートとしても着用できます。色はグレーでウォッシュド加工となっております。●サイズ：48採寸cm肩幅 42袖丈 64身幅 49着丈 72.素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。 当方は180cm,70kgsです。バーニーズニューヨークで購入し、短時間2-3回着用で自宅保管しておりました。着用機会が無いので出品致します。汚れ等の見落としがあるかもしれませんが、あくまで古着ですので、神経質な方はご遠慮ください。コンパクトにして発送致します。