undercover 財布 ウォレットporter nada kidill

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商品詳細
undercoverとporterのダブルネームの財布になります。表側に少しスレがあります。最後の写真でアップしてます。ご参考にしてください。その他は目立つ傷や汚れは見られません。色はネイビーに近いと思います。財布形···二つ折り
http://narcologia.ru/goods/traverse493326.html
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