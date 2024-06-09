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undercover 財布 ウォレットporter nada kidill
商品番号 R74087912578
商品名

undercover 財布 ウォレットporter nada kidill
ブランド名 アンダーカバー
特別価格 税込 1,836 円
在庫状況 あり

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商品詳細

undercoverとporterのダブルネームの財布になります。表側に少しスレがあります。最後の写真でアップしてます。ご参考にしてください。その他は目立つ傷や汚れは見られません。色はネイビーに近いと思います。財布形···二つ折り
http://narcologia.ru/goods/traverse493326.html
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