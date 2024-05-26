キプリス:レザー名刺入れ(メンズ/未使用) 箱付き

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商品詳細
就職祝いで頂いた、キプリスの名刺入れになります。表が黒で、中かベージュと2色使われており、ビジネスシーンでもオシャレに使うことができます。頂いた後はケース箱に入れて保存していただけなので、傷や汚れもありません。カラー···ブラック素材···本革
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