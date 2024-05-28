◆SHARKシャーク二つ折り長財布メンズレディースUNIEXウォレット●未使用品になります。多少シミ跡有り、写真でご確認下さい。カードも14枚入り使い勝手も良いです。◆カード 14枚◆小銭入れ 1箇所◆札入れ 1箇所◆ポケット 4箇所【サイズ約縦×横】縦約9×19㎝【付属品】無し【素材】鮫革牛革【カラー】ブラウンク系【コンディション】[NR]『コンディションの目安』[NR]…未使用品（新品・新古品含む）※展示・保管等で色焼け、小傷等ができてしまった物もございます。[S]…美品(使用はしているが数回程度で使用感が少ないもの。)[A]…小・中の傷や汚れのみられる中古品だが、コンディションの良い商品。[B]…小・中の傷や汚れなどが見受けられる使用感のある品。[C]…使用感や傷・劣化などが目立つ品。※なお、【SA】・【AB】等のランク表記は、上記に記載しています各ランクの中間程度のコンディションと御理解下さい。取り扱い商品はお客様からお譲り頂いたUSED商品（中には新品、未使用品も御座います）が主になりますので、微細な状態にこだわるお客様はご注文をお控え下さいますようお願い致します。#本革 #クロコダイル#ヘビ #パイソン #オーストリッチ #シャーク #長財布 #札入れ #束入 #財布 #マネークリップ #エキゾチックレザー #天赦日 #大安 #ご褒美 #父の日



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