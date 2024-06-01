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Paul Smith ポール・スミス カードケース AUPC-4768-W930
商品番号 P52112171922
商品名

Paul Smith ポール・スミス カードケース AUPC-4768-W930
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 6,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用品になります日本なその他ネットショップ等で販売している所を見たことがありませんレアだと思いますPaulSmithポール・スミスカードケースイギリスを代表するファッションブランドのポール・スミス。伝統的なブリティッシュスタイルに、ハイクオリティ、ハンドメイドフィーリング、アーティスティックフィーリングの3つの要素を取り入れた個性溢れるブランドです。上質なレザー素材にお洒落なマルチカラーストライプ柄がポールスミスらしい個性的なデザインのカードケースです。お洒落なポールスミスのメンズ小物は大切な方にプレゼントとしてお薦めできる商品です♪●サイズ：W10cm×H6.5cm×D0.5●素材：レザー●詳細：カード入れ×3　名刺入れ×1カラー···ブラック
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http://narcologia.ru/goods/composite223954.html
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