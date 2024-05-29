22k スタッドピアス　chプラス　ワンダイヤ スタッドピアス メンズ

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芸能人多数愛用モデル、大人気のゴールドクロスピアスシルバーモデルに22Kコーティングを施した高級感満点の逸品!#Luxustivのピアス多数アクセサリー出品中です！他ジャンルの商品はプロフィールからチェックお願い致します！片耳(一個)の値段商品仕様：素材：シルバー925、22Kメッキサイズ：幅8mmポスト太さ：0.75mm(20g)キャッチ：シリコン内蔵式※クロムハーツではありません。※ご購入の際はプロフィールを読んでからお願いします。カラー···ゴールド形···キャッチ・スタッド5