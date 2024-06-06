ETRO Milano エトロ ミラノ ビンテージ スーツ セットアップ レトロ ...

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商品詳細
エトロ 3Bスーツ セットアップ●生地LANUOVATRADIZIONE●状態ネーム記載あり多少の使用感あり●サイズ肩幅46.5身幅55.5着丈80袖丈59ボトムスウエスト46股上30股下75総丈101
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