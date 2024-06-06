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CARHARTT カーハート　デトロイトジャケット　ブラック
商品番号 S77821965800
商品名

CARHARTT カーハート　デトロイトジャケット　ブラック
ブランド名 カーハート
特別価格 税込 9,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CARHARTTカーハートデトロイトジャケットジャケットカラーはブラック、サイズはLアメリカサイズなので大きめになります着丈69・身幅63・肩幅50・袖丈67
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