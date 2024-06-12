数原龍友、山本彰吾、中島颯太、砂田将宏 サイン入りチェキ

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数原龍友、山本彰吾、中島颯太、砂田将宏のサイン入りチェキになります。3年ほど前に当たったものです袋に入れたまま暗所で保管しておりました。未開封です。即購入〇お値下げ等も対応致しますので、希望額提示の上コメントよろしくお願い致しますGENERATIONSTHERAMPAGEFANTASTICSBALLISTIKBOYZアクスタサインポロライドチェキカードCDアルバムクリアチャームガチャ居酒屋えぐざいるトラステフォトキーホルダーフォトキーポラ