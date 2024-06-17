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ポーター　ラウンドファスナー長財布　ネイビー
商品番号 S68486034896
商品名

ポーター　ラウンドファスナー長財布　ネイビー
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポーター　PORTER　長財布　カレントラウンドファスナー　ネイビー　052-02214新品参考価格¥35,200（Amazon）外面は比較的綺麗ですが内側の一部に白いクリームの跡が残っています。付属品は外箱等全てお付けします。詳しくは写真でご確認ください。
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