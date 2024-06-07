全理連加盟店『理髪店 床屋サインポール』非売品 昭和レトロ ビンテージ キョキ

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全理連加盟店『理髪店床屋サインポール』非売品昭和レトロビンテージキョキディスプレイレトロ二種類セット丸型24センチくらい金属かけ具あり四角18センチくらいホログラム吸盤全理連加盟店の非売品看板になります。状態は中古です。今では懐かしい当時年代物の激レアなサインポールになりますので欲しい方がいましたらこの機会に是非よろしくお願い致します。