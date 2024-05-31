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1piu1uguale3×wjk スタジャン
商品番号 S80106069664
商品名

1piu1uguale3×wjk スタジャン
ブランド名 ウノピュウノウグァーレトレ
特別価格 税込 11,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1piu1uguale3×wjkのダブルジップスタジャンです。数年前に大阪の店舗で新品購入しました。アームはレザー(牛革)で高級感があります。気に入って大事に着用しており目立つ汚れなどはありませんが、使用に伴う毛玉は少しあります。首元も襟がありジップを上まであげると防寒性も高いです。身長163センチ体重64キロ程度でジャストで着用しておりましたが、サイズ感合わなくなってきたため出品します。ウノピゥウノウグァーレトレスタジアムジャンパースタジャン秋冬
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1piu1uguale3×wjk/ウノピュウノウグァーレトレ×ダブルジェイケイ ...

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