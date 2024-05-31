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- 1piu1uguale3×wjk スタジャン
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商品詳細
1piu1uguale3×wjkのダブルジップスタジャンです。数年前に大阪の店舗で新品購入しました。アームはレザー(牛革)で高級感があります。気に入って大事に着用しており目立つ汚れなどはありませんが、使用に伴う毛玉は少しあります。首元も襟がありジップを上まであげると防寒性も高いです。身長163センチ体重64キロ程度でジャストで着用しておりましたが、サイズ感合わなくなってきたため出品します。ウノピゥウノウグァーレトレスタジアムジャンパースタジャン秋冬
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http://narcologia.ru/goods/recommended606390.html
http://narcologia.ru/goods/Addict625018.html
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未使用】1piu1uguale3×wjk ウノピゥウノウグァーレトレ スタジャン ...
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1piu1uguale3×wjk/ウノピュウノウグァーレトレ×ダブルジェイケイ ...
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