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ユニワールド J-FLEX COOL 天然ゴム 手袋 10双セット　軍手
商品番号 M95057447831
商品名

ユニワールド J-FLEX COOL 天然ゴム 手袋 10双セット　軍手
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 1,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

手首ショート　接触冷感!はめて爽快!　◆10双セット　【サイズ】　M【特徴】◇夏場に最適!ひんやり接触冷感。◇接触冷感生地と手首ショートで爽快。◇手の平天然ゴムコーティングの優れたグリップ力。◇フィット感に優れ、指先の細かい作業に対応しています。【素材】手の平部分:天然ゴム手袋繊維:ナイロン・ポリウレタン※不用になった為出品致します。※即購入OKです。
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