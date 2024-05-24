ユニワールド J-FLEX COOL 天然ゴム 手袋 10双セット　軍手

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商品詳細
手首ショート 接触冷感!はめて爽快! ◆10双セット 【サイズ】 M【特徴】◇夏場に最適!ひんやり接触冷感。◇接触冷感生地と手首ショートで爽快。◇手の平天然ゴムコーティングの優れたグリップ力。◇フィット感に優れ、指先の細かい作業に対応しています。【素材】手の平部分:天然ゴム手袋繊維:ナイロン・ポリウレタン※不用になった為出品致します。※即購入OKです。
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UNI WORLD 5450 J-FLEX COOL | 有限会社 サワダマキ
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