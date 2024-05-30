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シルバーリング 珊瑚 20号 ネイティブ風デザイン
商品番号 K93302041337
商品名

シルバーリング 珊瑚 20号 ネイティブ風デザイン
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 2,964 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に新品で購入したまま、付けずにしまっていました。指が太くなってしまい、指に入らないので出品いたします。サイズは20号です。ネイティブ風の格好いいデザインです。ずっしりしています。価格は1万円以上だったと思います。#シルバーリング#指輪#シルバー925#20号#ナホバ#ナバホ#ネイティブ#インディアンジュエリー#珊瑚#サンゴ
http://narcologia.ru/goods/perforce508065.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild59552.html
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シルバーリング 珊瑚 20号 ネイティブ風デザイン
在庫一掃】 シルバーリング 珊瑚 20号 ネイティブ風デザイン リング ...

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