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最終値下　ロエベ　定期入れ　パスケース
商品番号 S23492051153
商品名

最終値下　ロエベ　定期入れ　パスケース
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···オレンジ素材···本革ロエベのパスケースです。サイズ縦：約7cm横：約10cm2019年に購入し3年程使用しました。大きな傷などはありませんが、所々スレや汚れがあります。
http://narcologia.ru/goods/insignificant903382.html
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