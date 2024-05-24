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商品詳細
ユナイテッドアローズで2021年に購入した正規品になります。保証書・付属品はございません。週末のみ使用していたため、使用頻度がそこまで多くなく、目立った傷などはありません【寸法】内径20mm【素材表記】シルバー925※綺麗な状態かと思いますが、中古品であり細かな傷や擦れなどある場合がございます。神経質な方のご購入はお控え下さい。
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