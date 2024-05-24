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クロムハーツ\
商品番号 C84665060874
商品名

クロムハーツ\"CHプラス\u0026ボーンリング\"
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 19,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ユナイテッドアローズで2021年に購入した正規品になります。保証書・付属品はございません。週末のみ使用していたため、使用頻度がそこまで多くなく、目立った傷などはありません【寸法】内径20mm【素材表記】シルバー925※綺麗な状態かと思いますが、中古品であり細かな傷や擦れなどある場合がございます。神経質な方のご購入はお控え下さい。
http://narcologia.ru/goods/insignificant994182.html
http://narcologia.ru/goods/reboot930436.html
http://narcologia.ru/goods/waveform922317.html

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