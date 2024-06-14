ハービーメイス フェザートップネックレス シルバーチェーン付シルバー925

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根強い人気のハービーメイスのフェザーネックレスです。定価¥7,900のトップだけではなく、シルバー925のチェーンをお付けします。年々稀少価値が上がっているインディアンジュエリーのアーティスト作品。アメカジブーム再燃から、人気が増しているようです。ハーヴィー・メイスのイーグルフェザーペンダントは、小さめでチャームとしても使いやすいサイズ。細かい羽の一本一本までハンドメイドで刻まれています。ネイティブアメリカンにとってイーグルは神のメッセンジャーであり、儀式の際にはイーグルフェザーは欠かせないアイテム。お守りとしてギフトにもオススメです。コンディションはチェックしていますが、ヴィンテージ、中古品にご理解ある方にご購入いただけますと幸いです。バラ売り不可。【サイズ】トップ：約4cmチェーン長さ：約21cmチェーン素材：925トップ素材：sterlingsilver#インディアンジュエリー#シルバーアクセサリー#チェーンネックレス#ハービーメイス#Harveymace#サンシャインリーブス#ゴローズ材質···シルバーカラー···シルバー